2022/08/29 | 21:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي: ندعو لإطفاء نار الفتنة والتوصل لتفاهمات المركز الخبري الوطني.

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