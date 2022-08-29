2022/08/29 | 22:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل منتخب كرة السلة اللبناني إلى بطولة كأس العالم 2023، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، ضمن النافذة الرابعة، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب كرة السلة اللبناني يتأهل لكأس العالم.. وميشال عون يعلّق) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب كرة السلة اللبناني يتأهل لكأس العالم.. وميشال عون يعلّق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).