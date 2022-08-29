رئيس إقليم كردستان: التصعيد لن يحل المشكلة وأوضاع البلد تستدعي غاية الحكمة

2022/08/29 | 22:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، أن التصعيد لن يحل المشكلة، مبينا أن أوضاع البلد تستدعي غاية الحكمة.

وقال بارزاني في بيان “نتابع عن كثب وبقلق عميق التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها اليوم بغداد ومناطق أخرى في البلاد”، داعيا الأطراف كافة إلى “ضبط النفس وأن لا تسمح بانفلات الوضع عن السيطرة أكثر مما عليه”.

وأضاف، أن “التظاهر السلمي حق دستوري مكفول، اما التصعيد وتعطيل مؤسسات الدولة فلن يحل أي مشكلة، بل يزيد الوضع تعقيداً، لذا يجب حفظ هيبة مؤسسات الدولة وعدم إعاقة مهامها وأعمالها”، لافتا الى أن “على القوات الأمنية التعامل بمنتهى الحيطة والحذر مع الوضع وعدم السماح لتحول التظاهرات والأحداث إلى ذريعة لزيادة التدهور في الوضع الأمني، ومنع سقوط ضحايا في صفوف المواطنين”.

وتابع أن “أوضاع البلد تستدعي غاية الحكمة، والعودة إلى المنطق، والمباشرة بحوار وطني ومسؤول، وتعاون الجميع، لينجو العراق من هذا الوضع الصعب ولا تفلت الأمور من عقالها”، مؤكدا أن “إقليم كردستان، وكما هو دائماً، سيساعد في الحل وخلق التفاهم بين الأطراف العراقية، ولهذا ندعو مرة أخرى كل القوى والأطراف العراقية المعنية للقدوم إلى أربيل والاجتماع فيها وتدشين حوار جاد لتجاوز هذا الوضع المتأزم للبلد”.

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