رئيس وزراء العراق يوجه بفتح تحقيق عاجل بشأن أحداث المنطقة الخضراء

2022/08/29 | 22:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في العراق، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن القائد العام …

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