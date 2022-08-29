السيسي يؤكد دعم مصر لأمن واستقرار وسلامة الشعب العراقي

2022/08/29 | 22:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تلقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على خلفية التظاهرات التي يشهدها الشارع العراقي.وأكد برهم صالح، أن الجهود قائمة لدعم مسارات الحوار والتلاقي، فيما أشار السيسي إلى دعم بلاده …

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