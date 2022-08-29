واشنطن تعلق على أنباء

2022/08/29 | 22:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، التقارير حول إخلاء السفارة الأميركية في بغداد

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