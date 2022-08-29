رئيس كتلة دولة القانون يعلن عن محاصرة مكتبه من قبل مسلحين شرقي بغداد

2022/08/29 | 22:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن رئيس كتلة دولة القانون عطوان العطواني، اليوم الاثنين، عن محاصرة مكتبه الواقع في منطقة الكمالية شرقي بغداد، من قبل مسلحين.وقال العطواني في بيان ورد لإيرث نيوز، “نستغرب أشد الاستغراب تحشد مجاميع مسلحة مدججة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة ( بي كي سي + قاذفات) قرب مكتبنا الخدمي بالكمالية في محاولة للاعتداء عليه […]

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