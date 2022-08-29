2022/08/29 | 22:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lfiWdNStRko

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فالح الفياض: يجب ألا نقفز على العملية الديمقراطية ولا نفرط بالمنجز الذي جاء بتضحية عشرات الآلاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فالح الفياض: يجب ألا نقفز على العملية الديمقراطية ولا نفرط بالمنجز الذي جاء بتضحية عشرات الآلاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).