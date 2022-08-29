2022/08/29 | 22:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة تنشر أبرز ما جاء في كلمة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض خلال مؤتمر...

ظهرت المقالة الفياض: هيئة الحشد ستبقى خارج الاصطفافات السياسية أولاً على المسلة.

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