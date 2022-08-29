نيجيرفان بارزاني: التصعيد وتعطيل مؤسسات الدولة يزيد الوضع تعقيداً

2022/08/29 | 22:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الاثنين 08/29/2022، ان التصعيد وتعطيل مؤسسات الدولة لن...

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