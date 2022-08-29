15 صورة تشرح أسباب وخلفيات الأزمة السياسية المتصاعدة في العراق

2022/08/29 | 22:09 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد العراق أزمة سياسية متصاعدة وصلت ذروتها اليوم الاثنين، بعد سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث اقتحم أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر القصر الجمهوري ومقر الحكومة.

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