2022/08/29 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوضى تسود الشارع فور إعلان الصدر إعتزال العمل السياسي المتظاهرون يقتحمون القصرين الحكومي والجمهوري وحظر شامل للتجوال في بغداد بغداد – قصي منذر النجف – سعدون الجابري اقتحم انصار التيار الصدري امس ،القصرين الحكومي والجمهوري في المنطقة الخضراء بعد اعلان رئيس التيار مقتدى الصدر ، اعتزاله من العمل السياسي نهائيا ،ردا على اعتزال المرجع كاظم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتظاهرون يقتحمون القصرين الحكومي والجمهوري وحظر شامل للتجوال في بغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتظاهرون يقتحمون القصرين الحكومي والجمهوري وحظر شامل للتجوال في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).