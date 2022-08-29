2022/08/29 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يطالب المحتجين بالإنسحاب من المنطقة الخضراء بغداد – الزمان طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،المتظاهرين بالانسحاب من المنطقة الخضراء والالتزام بتعليمات القوات الامنية.وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان (التطورات الخطرة التي تجري في العراق من اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ودخول مؤسسات حكومية ،إنما تؤشر إلى خطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية […]

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