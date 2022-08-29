2022/08/29 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوات للتهدئة وتغليب منطق الحكمة لتجنب التصعيد بغداد – ابتهال العربي وجه ائتلاف الوطنية برئاسة أياد علاوي، دعوة إلى القوى السياسية، بضرورة التهدئة والركون للحوار ،وذلك عقب التصعيد الذي شهدته البلاد عقب اعتزال الصدر العمل السياسي.وحذر الائتلاف في بيان تلقته (الزمان) امس من (خطورة الأوضاع وتداعياتها المأساوية على الشعب عامة، بسبب مخاطر تصاعد وتيرة […]

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