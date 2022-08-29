أزمة العراق في عيون المغردين.. دعوات للتصعيد وتحذيرات من الفوضى

2022/08/29 | 22:15 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حفلت مواقع التواصل بالجدل بين العراقيين بعد اقتحام أنصار الصدر القصر الجمهوري، إذ طالب البعض بالتصعيد حتى "إسقاط النظام"، ورأى آخرون أنها مناورة سياسية، فيما حذر البعض من انزلاق العراق إلى مصير مجهول.

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