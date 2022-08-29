الكويت تحث مواطنيها على مغادرة العراق.. وإيران تطالب بالامتناع عن التنقل

2022/08/29 | 22:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت السفارة الكويتية في بغداد رعاياها الموجودين في العراق على المغادرة، كما طالبت بتأجيل السفر إلى العراق، فيما طالبت السفارة الإيرانية رعاياها بالامتناع عن التنقل في العراق.

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