2022/08/29 | 23:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8xCBG1oMhf0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أجرأ حوار افتراضي بين مقتدى الصدر والاطار التنسيقي !!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أجرأ حوار افتراضي بين مقتدى الصدر والاطار التنسيقي !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).