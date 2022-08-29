2022/08/29 | 23:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MH3V-ZB5mlg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتظاهرون يستأنفون الاعتصام بالبرلمان ويتمسكون بمطالبهم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المتظاهرون يستأنفون الاعتصام بالبرلمان ويتمسكون بمطالبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).