بعد تظاهرات المنطقة الخضراء.. رئيس البرلمان العراقي يدعو لإطفاء نار الفتنة

2022/08/29 | 23:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، لإطفاء نار الفتنة والتوصل إلى تفاهمات لحفظ وصون سيادة الوطن واستقراره.وقال الحلبوسي، إن ما آل إليه الوضع هذا اليوم ينذر بخطر كبير، مبينا أنه "أمر لا يمكن السكوت عنه أو تركه …

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