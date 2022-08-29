بوتين: النظام العالمي أحادي القطب يجري استبداله بجديد قائم على العدالة

2022/08/29 | 23:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الطريق نحو عالم متعدد الأقطاب سيتصدر أجندة أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي في روسيا هذا العام، مشيرا إلى أن النظام العالمي أحادي القطب يجري استبداله بنظام عالمي جديد قائم على العدالة والمساواة.ونوه …

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