اطلاق نار كثيف شمالي البصرة

2022/08/29 | 23:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بوقوع اطلاق نار شمال محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هنلك اطلاق نار كثيف في الكرمة شمال محافظة البصرة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وشهدت بغداد اليوم الاثنين، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات.

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