إصابة رئيس اركان الشرطة الاتحادية خلال اشتباكات الخضراء

2022/08/29 | 23:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإصابة رئيس اركان الشرطة الاتحادية خلال اشتباكات الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "خلال الاشتباكات المستمرة في الخضراء اصيب رئيس اركان قيادة الشرطة الاتحاديةوهو برتبة لواء ركن وأحد حمايته بجروح".وشهدت بغداد اليوم الاثنين، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات.

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