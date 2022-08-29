2022/08/29 | 23:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقّى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتطرق الاتصال إلى “جهود الحكومة في مواجهة التحديات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية”، وفق بيان للمكتب الاعلامي للكاظمي، وأكد الكاظمي “اتخاذ كل السبل الكفيلة بأن يبقى العراق قوياً ومحافظاً على سلمه الأهلي، ووحدة أراضيه”.

من جانبه عبّر الرئيس السيسي عن “تضامنه مع الحكومة العراقية وإجراءاتها، ومنها مبادرة رئيس مجلس الوزراء لحل الأزمة”، لافتاً الى “ضرورة ضبط النفس، وانتهاج جميع الأطراف التهدئة والحوار؛ للوصول إلى حلول تكون على قدر تطلعات الشعب العراقي”.

وأكد الرئيس السيسي أيضاً “الوقوف إلى جانب الشعب العراقي وهو يواجه التحديات الصعبة والمحن التي سيتجاوزها بفضل تلاحمه ووفائه لبلده”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتلقّى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعبر فيه تضامنه مع الحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتلقّى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعبر فيه تضامنه مع الحكومة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).