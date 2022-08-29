دعا الجميع للتصرف بـ”مسؤولية عالية” الفياض: ندعم السلم وسنبفى بعيداً عن الإلتفافات السياسية

2022/08/29 | 23:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، دعم التداول السلمي للسلطة وعدم اصطفافه سياسيا مع أي طرف ضد آخر في الازمة السياسية الحالية، فيما دعا الجميع الى التصرف بـ”مسؤولية عالية”.

وقال الفياض خلال كلمة له، أن “ما هو مؤسف في هذه الأحداث أنها لا تعبر عن مدرج وطني وسياسي، ونحن في هيئة الحشد الشعبي سنبقى معاهدين أبناء شعبنا البطل على أن نكون خارج الاصطفافات السياسية”.

وأضاف الفياض “نؤكد ونكرر ثوابتنا في حماية العملية السياسية واحترام التداول السلمي للسلطة”.

وناشد الفياض جميع الأطراف السياسية أن “تتصرف بمسؤولية عالية تجاه هذا الوطن وأمنه واستقراره وان تحتكم الى الدستور والقوانين”، لافتا بالقول “يجب أن لا نفرط بالمنجز العراقي الذي ما جاء الا بعشرات آلاف من الضحايا والشهداء”.

وبيّن الفياض ان “الحشد عينه على أمن المواطن واستقراره وراحته وحفظ النظام السياسي وعينه الأخرى على محاربة الإرهاب لكي لا ينمو ويتطور”.

وتأتي تصريحات الفياض في وقت أعلن فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على أتباعه عدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

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