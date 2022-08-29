2022/08/29 | 23:05 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يثمن دعوتي السيد الصدر والعامري إلى ايقاف العنف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/29 | 23:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يثمن دعوتي السيد الصدر والعامري إلى ايقاف العنف) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يثمن دعوتي السيد الصدر والعامري إلى ايقاف العنف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).