بعد الأحداث الأخيرة.. قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك يوجه رسالة حاسمة !!

2022/08/29 | 23:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الى ابناء شعبي في محافظة كركوك العزيزه بجميع مكوناتها وقومياتها واطيافها الكريمة ..اوجه رسالتي اليكم واؤد ان ابين لكم ما يلي :1-ان حظر التجوال هو اجراء احترازي الغاية منه الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وحفظ السلم الاهلي في المدينة وعموم الاقضية والنواحي ،وهو اجراء تفرضه الاحداث التي تجري في العاصمة العزيزة بغداد ومحافظات اخرى .2-اطمئنكم جميعا لا يوجد اي خطر يمس امنكم الشخصي او امن المدينة وعموم المحافظة بل على العكس ان كركوك امنة ومستقرة وقواتكم الامنية تقف على مسافة واحدة من الجميع ولم ولن تسمح لحدوث اي شيء يعكر صفو الامن والامان والاستقرار .3-هنالك بعض الصفحات المأجورة في شبكات التواصل الاجتماعي تحاول ان تؤثر على ابناء كركوك وعموم المحافظة عبر بثها سموم واشاعات مغرضة واوهام تجري في مخيلاتهم المريضة ..ولهم اقول كركوك عصية على احلامكم الخبيثة وفيها قوات امنية من جميع الصنوف ومواطنين قادرين بتعاونهم ،على قتل احلامكم وهي في مهدها ..4-الى ابنائي في كركوك لا تلتفتوا الى هولاء المغرضين فأمنكم وامن المدينة مكفول وفق القانون والدستور وبوجود قواتكم المسلحة البطلة بجميع مسمياتها وصنوفها .5-ستزول هذه الغمة عن هذه الامة المؤمنة في كل ارجاء بلدنا العزيز ..وسينتصر صوت الحكمة والعقل على صوت من يحاول ان يحدث الفتنة بين ابناء شعبنا الواحد .6-ارجو منكم الالتزام حرفيا” بالتوجيهات الصادرة من قواتكم المسلحة وستكون قواتكم عونا” وسندا ” وهي ظهيركم وظهركم ..حفظ الله العراق وجوهرته كركوك وشعبنا العراقي العظيم ..وسيعم الامن والامان في ربوع بلدنا ان شاء الله ..وسنعمل على رفع حظر التجوال خلال الساعات القادمة ان شاء الله ..اخوكمالفريق ركنعلي جاسم الفريجيقائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك

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