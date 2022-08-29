صلاح الدين تقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً

2022/08/29 | 23:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين – واعقرر محافظ صلاح الدين رئيس اللجنة الأمنية العليا، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء في المحافظة.وقال المحافظ في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "إلى مدراء الدوائر الحكومية ورؤساء الوحدات الإدارية وتوابعها انه تنفيذاً لأمر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بحظر التجوال في المحافظات كافة، ندرج أدناه التعليمات الخاصة بمحافظة صلاح الدين ، وكما يلي :1.تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية ومن ضمنها الجامعات والمعاهد والمدارس. 2.تستمر الدوائر الخدمية والصحية بالعمل بشكل طبيعي، ويمنح المدراء صلاحية خفض تواجد الملاكات بنسبة 50٪ وحسب الحاجة. 3.تأمين إنسيابية دخول السيارات الحوضية الخاصة بالوقود، و سيارات الحمل المخصصة لنقل المواد الغذائية بأنواعها. 4.إستمرار الأفران والمخابز والمطاعم بعملها المعتاد. 5.تتولى الأجهزة الأمنية كافة تنفيذ ماجاء وفق السياقات المعتمدة.وأضاف، أن "الأمر ينفذ اعتباراً من اليوم الاثنين المصادف 29 _8_2022 وحتى إشعار آخر"، مؤكدا انه "سيتم إصدار تعليمات أخرى حسب الأوامر الصادرة من الجهات العليا."

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