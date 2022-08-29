واسط تعطل دوامها الرسمي ليوم غد الثلاثاء

2022/08/29 | 23:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت محافظة واسط اليوم الاثنين عن تعطيل الدوام الرسمي.وذكر بيان للمحافظة تلقته ايرث نيوز ان “محافظ واسط محمد جميل المياحي عطل الدوام الرسمي ليوم غد بإستثناء الدوائر الخدمية والصحية.

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