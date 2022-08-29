2022/08/29 | 23:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري ،اليوم الاثنين،الى التهدئة والتوقف عن استخدام السلاح .وذكر بيان للعامري تلقاه/المركز الخبري الوطني/”ندعو للتهدئة واناشد ابنائي من كل الاطراف بالتوقف عن استخدام السلاح”.واضاف “فالسلاح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري يدعو إلى وقف استخدام السلاح المركز الخبري الوطني.

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