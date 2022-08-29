مسعود بارزاني يوجه دعوة لجميع الأطراف

2022/08/29 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني: أتمنى أن يشعر الجميع بالمسؤولية وأن يحتكموا الى ضبط النفس وأن لا يلجؤوا إلى لغة السلاح والعنف في حسم ‏الصراعات والمشاكل

بارزاني: أدعو جميع الأطراف إلى التفكير في ‏ الحلول التي تأتي بالخير للشعب العراقي وتراعي المصلحة العامة للشعب والوطن

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