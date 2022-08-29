2022/08/29 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت تدعو مواطنيها الى تأجيل السفر للعراق

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