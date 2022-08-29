"يونامي" تعلق على اضراب الصدر عن الطعام

2022/08/29 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

دعت بعثة الامم المتحدة في العراق جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف فوراً وضبط النفس والتهدئة. وذكرت البعثة في تغريدة على توتير تابعتها (بغداد اليوم) تعليقا على منشور زعيم التيار الصدر بشان الاضراب عن الطعام "اننا " ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف فوراًو ضبط النفس والتهدئة ضروريان لكي يسود صوت العقل".وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، قد اعلن الاضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار اعمال العنف ضد المتظاهرين. وقال رئيس الكتلة الصدري حسن العذاري في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) ان "سماحته يعلن إضراباً عن الطعام..



حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح.". واضاف انه "فإزالة الفاسدين لا تعطي أحداً مهما كان مسوغاً لاستعمال العنف من جميع الاطراف".

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