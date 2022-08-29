دراسة: كل سنتيمتر من الدهون بهذه المنطقة يزيد خطر أمراض القلب

2022/08/29 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدهون الزائدة في الجسم تنذر بالإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، لكن منطقة معينة أكثر خطورة من غيرها، وفق دراسة طبية حديثة

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