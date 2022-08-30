2022/08/29 | 23:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر زعيم "التيار الصدري" في العراق، مقتدى الصدر، يوم الاثنين، الإضراب عن الطعام "حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

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