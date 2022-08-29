"كابسارك" السعودي يُحَذِّرُ من خطورة انخفاض الاستثمارات في صناعة البترول والغاز

2022/08/29 | 23:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: حثَّ مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" في تعليق حديث على ضرورة زيادة الاستثمارات في صناعة البترول والغاز، إذ إن العالم يخاطر بحدوث عجز كبير في الإمدادت بحلول عام 2025 وما بعده، مع احتمال كبير لاستمرار …

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