"الصدر" يعلن إضراباً عن الطعام.. والكاظمي يثمن دعوته لإيقاف العنف بالعراق

2022/08/29 | 23:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قرر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، الاضراب عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح في العراق.وأضاف مقتدى الصدر: "فإزا الفاسدين لا تعطي أحداً مهما كان مسوغاً لاستعمال العنف من جميع الاطراف"، وفقا لوكالة أنباء العراق …

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