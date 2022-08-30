2022/08/30 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط ما لايقل عن عشرة قتلى ومائتي جريح في اشتباكات عنيفة داخل المنطقة الخضراء مساء الاثنين بين انصار الاطار التنسيقي والتيار الصدري وسقطت خمس عشرة قذيفة هاون على الاقل مساء الإثنين في المنطقة الخضراء في بغداد، وسط حال من الفوضى والاشتباكات المسلحة بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل المنطقة ذاتها ، منذ إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات عنيفة داخل المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات عنيفة داخل المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).