2022/08/30 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دار المأمون للترجمة تصدر كتابين جديدين – نوزاد حسن لا اتمنى ان نتعامل مع الكتب المترجمة مطبقين عليها المثل المشهور وهو مغنية الحي لا تطرب.مثل هذا الحكم غير صائب ابدأ .وعلينا ان نعيد النظر بما يترجم عندنا من كتب لا سيما ان كانت الدار المشرفة على الترجمة هي دار المامون هذا الصرح المهم […]

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