2022/08/30 | 00:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دار المأمون للترجمة تصدر كتابين جديدين – نوزاد حسن لا اتمنى ان نتعامل مع الكتب المترجمة مطبقين عليها المثل المشهور وهو مغنية الحي لا تطرب.
مثل هذا الحكم غير صائب ابدأ .
وعلينا ان نعيد النظر بما يترجم عندنا من كتب لا سيما ان كانت الدار المشرفة على الترجمة هي دار المامون هذا الصرح المهم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دار المأمون للترجمة تصدر كتابين جديدين – نوزاد حسن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مثل هذا الحكم غير صائب ابدأ .
وعلينا ان نعيد النظر بما يترجم عندنا من كتب لا سيما ان كانت الدار المشرفة على الترجمة هي دار المامون هذا الصرح المهم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دار المأمون للترجمة تصدر كتابين جديدين – نوزاد حسن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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