2022/08/30 | 00:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصمت الرهيب – سمير ميراني كتب نيتشه إلى أخته إليزابيث : أصبحت صامتاً لأن لا أحد منهم يستطيع فهم حديثي ، إنه لأمر رهيب أن تلتزم الصمت بينما لديك الكثير لتقوله.
عندما يقترب العقل الإنساني من الوعي والإدراك المعرفي وفهمه للحقائق يكون لديه الكثير من الكلام لقوله وكتابات لخطه ، لكن ولسوء الحظ لا أحد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصمت الرهيب – سمير ميراني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عندما يقترب العقل الإنساني من الوعي والإدراك المعرفي وفهمه للحقائق يكون لديه الكثير من الكلام لقوله وكتابات لخطه ، لكن ولسوء الحظ لا أحد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصمت الرهيب – سمير ميراني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصمت الرهيب – سمير ميراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).