2022/08/30 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصمت الرهيب – سمير ميراني كتب نيتشه إلى أخته إليزابيث : أصبحت صامتاً لأن لا أحد منهم يستطيع فهم حديثي ، إنه لأمر رهيب أن تلتزم الصمت بينما لديك الكثير لتقوله.عندما يقترب العقل الإنساني من الوعي والإدراك المعرفي وفهمه للحقائق يكون لديه الكثير من الكلام لقوله وكتابات لخطه ، لكن ولسوء الحظ لا أحد […]

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