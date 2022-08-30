2022/08/30 | 00:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: النيران تشتعل في مقر العصائب بالديوانية pic.twitter.com/L8dp2BR50H — المسلة (@Almasalah2) August 29, 2022 ...

ظهرت المقالة النيران تشتعل بمقر عصائب اهل الحق في الديوانية أولاً على المسلة.

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