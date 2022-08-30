رئيس الجمهورية: الدم العراقي خط أحمر

2022/08/30 | 00:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب رئيس الجمهورية برهم صالح..المسلة – متابعة – وكالات النص الذي...

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