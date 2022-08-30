2022/08/30 | 00:04 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كندا تحث جميع الاطراف العراقية على إتخاذ خطوات سريعة لتهدئة الوضع وحل الخلافات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/30 | 00:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كندا تحث جميع الاطراف العراقية على إتخاذ خطوات سريعة لتهدئة الوضع وحل الخلافات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كندا تحث جميع الاطراف العراقية على إتخاذ خطوات سريعة لتهدئة الوضع وحل الخلافات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).