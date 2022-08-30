بالفيديو:رغم فرض حظر التجوال المشاية يسيرون باعداد كبيرة في البصرة

2022/08/30 | 00:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمر ابناء البصرة المحبين لاهل البيت

وابي عبد الله الحسين (عليه السلام)

بالسير في طريق الزائرين في محافظة

البصرة رغم فرض حظر للتجوال من الساعة

السابعة مساء

واشتدت حركة السير وكثافة الزائرين نحو

مدي

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