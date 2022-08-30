مع استمرار حظر التجوال.. تعطيل الدوام الرسمي في العراق

2022/08/30 | 00:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم الاثنين، بتعطيل الدوام الرسمي

ليوم غد الثلاثاء، لاستمرار فرض حظر

التجوال.

ويأتي ذلك بعد اعلان زعيم التيار

الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من

اليوم الاثنين،

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