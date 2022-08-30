ثلاث محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء

2022/08/30 | 00:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت ثلاث محافظات تعطيل الدوام الرسمي

ليوم غد الثلاثاء.

وقال محافظ صلاح الدين رئيس اللجنة

الأمنية العليا، في بيان، "إلى مدراء

الدوائر الحكومية ورؤساء الوحدات

الإدارية وتوابعها انه تنفيذاً لأمر

رئيس ال

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