شاهد بالفيديو.. مصدر للرشيد: إطلاق نار كثيف ضمن المنطقة الخضراء

2022/08/30 | 00:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vy6GisSd0Ao

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