2022/08/30 | 00:52 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف العراقية لـ"ممارسة أقصى درجات ضبط النفس" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/30 | 00:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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