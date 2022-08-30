الحكومة العراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء

2022/08/30 | 00:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة العراقية، يوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء.

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