سقوط قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد

2022/08/30 | 00:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، بسقوط قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قذائف الهاون سقطت على محيط مقرات تابعة للعمليات المشتركة داخل الخضراء"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وشهدت بغداد الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، اندلعت بعده اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.

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