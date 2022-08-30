تصاعد أعمدة الدخان داخل المنطقة الخضراء

2022/08/30 | 00:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، بتصاعد أعمدة الدخان داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نيران اندلعت داخل الخضراء واعمدة الدخان تتصاعد ولم يعرف مصدرها".

وشهدت بغداد الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، اندلعت بعده اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.

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